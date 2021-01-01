  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنمية قلقيلية توزع 130 جهاز تابلت للطلبة من الأسر الفقيرة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة قلقيلية 130 جهاز تابلت للطلبة من ابناء الاسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية قلقيلية بتمويل من صندوق وقفة عز .

حضر عملية التوزيع مدير المديريه ماهر عوده ومدير عام الشؤون العامه في محافظة قلقيلية محمد رئيس قسم الارشاد في مديرية التربيه والتعليم  ناريمان خليفة

مدير المديرية عوده شكر صندوق وقفة عز على هذه اللفته اتجاه الطلبه  موضحاً ان الهدف من توزيع هذه الاجهزه هو تعزيز فرصتهم من التعليم الالكتروني بسبب الواقع الذي فرضته جائحة كورونا

وأضاف عوده ان هذه الخطوة جاءت بناءً على ملاحظة ودراسة احتياجات الأسر التي قامت بها المديرية حيث تبين وجود طلبة من ابناء الاسر الفقيرة لا يحظون بفرصة في التعليم الالكتروني الذي اصبح واقع في ظل جائحة كورونا .

ونوه عوده ان معيار اختيار الاسر وفقاً لعدد افراد الاسر المستفيدة حيث استهدف التوزيع الأسر التي تتكون من أربع طلاب مدارس فأكثر .

بدوره ثمّن محمد خضر جهود وزارة التنمية وما تقوم به في خدمة الفئات الفقيرة والمهمشه كما شكرت خليفة المبادرة قائله انه من التحديات التي تواجهها وزارة التربيه في التعليم الالكتروني عدم توفر الاجهزة لجميع الطلبه خاصة الاسر الفقيرة .

#وزارة التنمية #قلقيلية #الأسر الفقيرة

الأكثر قراءة اليوم

البزم يتحدث حول تفجير منتجع بيانكو وسوق الزاوية والحالة الأمنية بغزة

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

نيويورك تايمز تنشر فيديو يعرض صدمة الناجين وحزنهم خلال الحرب الأخيرة على غزة

هآرتس: “حزب الله” يحقق إنجازاً أيديولوجياً... ويبعث برسالة لحماس!

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

اسرائيل تقرر السماح بإدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة

المعركة مفتوحة والتهديدات لا تتوقف.. هنية يكشف تفاصيل لقاءه مع نصرالله بعد "سيف القدس"

الأخبار الرئيسية

اصابة 14 اسيرا بالكورونا في سجن "رامون" الاسرائيلي

إدارة بايدن تعتزم فتح القنصلية الأمريكية بالقدس وسط مشروع قانون إسرائيلي معارض

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المنحة القطرية الأسبوع القادم..مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل

سيس

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية