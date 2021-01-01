تنمية قلقيلية توزع 130 جهاز تابلت للطلبة من الأسر الفقيرة

قلقيلية / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة قلقيلية 130 جهاز تابلت للطلبة من ابناء الاسر المسجلة ضمن قاعدة بيانات مديرية قلقيلية بتمويل من صندوق وقفة عز .

حضر عملية التوزيع مدير المديريه ماهر عوده ومدير عام الشؤون العامه في محافظة قلقيلية محمد رئيس قسم الارشاد في مديرية التربيه والتعليم ناريمان خليفة

مدير المديرية عوده شكر صندوق وقفة عز على هذه اللفته اتجاه الطلبه موضحاً ان الهدف من توزيع هذه الاجهزه هو تعزيز فرصتهم من التعليم الالكتروني بسبب الواقع الذي فرضته جائحة كورونا

وأضاف عوده ان هذه الخطوة جاءت بناءً على ملاحظة ودراسة احتياجات الأسر التي قامت بها المديرية حيث تبين وجود طلبة من ابناء الاسر الفقيرة لا يحظون بفرصة في التعليم الالكتروني الذي اصبح واقع في ظل جائحة كورونا .

ونوه عوده ان معيار اختيار الاسر وفقاً لعدد افراد الاسر المستفيدة حيث استهدف التوزيع الأسر التي تتكون من أربع طلاب مدارس فأكثر .

بدوره ثمّن محمد خضر جهود وزارة التنمية وما تقوم به في خدمة الفئات الفقيرة والمهمشه كما شكرت خليفة المبادرة قائله انه من التحديات التي تواجهها وزارة التربيه في التعليم الالكتروني عدم توفر الاجهزة لجميع الطلبه خاصة الاسر الفقيرة .