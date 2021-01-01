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مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة.

كما اصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، فيما جرى اعتقال الشابين: معد عماد أمين كنعان (30 عاماً) و إياد يوسف نمر ملايشه (24 عاما).

كما قامت قوات الاحتلال، باعتقال الشاب صدام أحمد محمود شواهين، من يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال، شركة الحواري للصرافة في مدينة نابلس وقامت بتفتيشها بعد تفجير باب المحل.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عز الدين اسامة صلاح الدين من حزما شرق القدس.

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