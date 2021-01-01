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صحيفة تكشف عن تقدم إيجابي في جهود صرف المنحة القطرية خلال الأسبوع القادم

الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف عن تقدم إيجابي في جهود صرف المنحة القطرية خلال الأسبوع القادم



غزة / سما /

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قولها، إن هناك حدوث تقدّم كبير في جهود صرف المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع، إذ أَبلغت اللجنة، وزارة التنمية الاجتماعية، أن صرف الأموال ربّما يكون الأسبوع المقبل، بعد ترتيب العملية مع البنوك.

وكان المفوض العام وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، أكد أن تقدماً إيجابياً طرأ فيما يتعلق بصرف المنحة القطرية الخاصة بالأسر الفقيرة في قطاع غزة، موضحاً أن قائمة المستفيدين من المنحة هي نفسها التي كانت تستفيد خلال الشهور السابقة، وهي قابلة للتطوير بشكل إيجابي في المستقبل".

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الأموال من اللجنة القطرية الى البنوك المعتمدة من سلطة النقد بموجب مذكرة تفاهم ليتم تسلميها للناس عبر بطاقات الصراف.

وعن الموعد الصرف أكد المفوض العام لن يكون خلال الأسبوع الجاري لأن إصدار البطاقات والاجراءات تأخذ وقت. وحتى الأن سيتم صرف المنحة بموجب قاعدة البيانات القديمة. وسيتم مراجعة الأسماء من جميع الأطراف.

#المنحة القطرية #وزارة التنمية #غزة #صرف المنحة القطرية #الأسر الفقيرة #قطاع غزة

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