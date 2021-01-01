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الاقتصاد بغزة: تشديد الحصار أثر على الأسعار والوزارة تراقب الارتفاع

الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: تشديد الحصار أثر على الأسعار والوزارة تراقب الارتفاع



غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الصهيوني يمارس منذ 15 عاماً حصاراً خانقاً على شعبنا الفلسطيني ودأب على ابتزازه بإغلاقه لمعبر كرم أبو سالم بعد معركة سيف القدس، مبيناً أن الاحتلال يشترط تنسيق خاص لبعض المواد وهذا إمعان في الحصار.

وأضاف أبو موسى في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أن  تشديد الحصار أثر على الأسعار ووزارة الاقتصاد تراقب ارتفاع الأسعار وتمارس دورها الرقابي في كبح أي استغلال، وهناك محاضر ضبط حررت بحق عدد من التجار رفعوا الأسعار لبعض المواد.

وطالب أبو موسى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية برفع صوتها عالياً في وجه الاحتلال، مؤكداً أن يجب أن تدخل الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة فما يمارسه الاحتلال مخالف لكل القوانين الدولية.

#وزارة الاقتصاد #الأسعار

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