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حماس تستنكر دخول وفد أميركي للأقصى

الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر دخول وفد أميركي للأقصى



غزة / سما /

 استنكرت حركة حماس بأشد العبارات، دخول وفد أميركي أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى وعمل جولة في جنباته، وسط حماية شرطة الاحتلال.

واعتبر باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس، بتصريح صحفي له، أن هذا السلوك المرفوض يؤكد أن السياسة الأميركية المنحازة بالكامل لرواية الاحتلال، هي سبب أساسي في استمراره وتماديه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف أن “هذه الزيارة بحماية شرطة الاحتلال مخالفة صارخة للقانون والقرارات الدولية”.

وتابع “أن تكرار مثل هذه الزيارات يغري الاحتلال بارتكاب مزيد من الحماقات ويزيد التوتر القائم، ويصب الزيت على النار المشتعلة وخاصة في القدس، وتتحمل الإدارة الأميركية كل تداعياتها الخطيرة”.

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