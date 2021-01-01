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قناة عبرية : حالات إغماء وانهيار للجنود خلال مراسم تبادل القادة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : حالات إغماء وانهيار للجنود خلال مراسم تبادل القادة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع حادثة إغماء وانهيار لعشرات الجنود الإسرائيليين خلال مراسم تبادل للقادة في إحدى القواعد العسكرية.

 
وبحسب القناة العبرية، خلال مراسم تبادل قائد قاعدة نيفاتيم الجوية، حدثت حالات إغماء وانهيار لعشرات الجنود؛ بسبب شدة حرارة والانتظار لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.
 
وأوضحت القناة أن عدد من الجدنود تقدموا بشكاوى رسمية، الأمر الذي جعل رئيس قسم السلامة بمنع أداء أي مراسم تبادل في الجيش الإسرائيلي، قبل اتخاذ إجراءات السلامة.
 
وأشارت القناة، إلى أنه صدر قرار بمنع إقامة أي فعاليات قبل السادسة مساءً، واعتماد أوقات الصباح الباكر وفي أوقات الاجواء اللطيفة وغير الحارة.

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