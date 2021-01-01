فرنسا تقدم دعمًا لتبية احتياجات غذائية ملحة بغزة

غزة / سما /

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بمساهمة فرنسا بتقديم مساعدة مالية بلغت قيمتها 500000 يورو، لتلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للفئات المحتاجة والضعيفة من غير اللاجئين في قطاع غزة.

وبحسب بيانٍ للبرنامج، سيتم استخدام هذه الأموال لتوفير قسائم غذائية إلكترونية لأكثر من 32000 شخص لمدة شهر واحد، لشراء أطعمة مغذية متنوعة من اختيارهم من 200 متجر للبيع بالتجزئة، منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال البيان إن هذا التبرع يأتي في وقت حرج تحاول فيه الأسر في قطاع غزة التكيف مع التدهور المتزايد في انعدام الأمن الغذائي والبطالة والفقر جراء النزاع العسكري الأخير.

وأضاف أن “التحويلات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي من خلال القسائم الإلكترونية أثبتت مرة أخرى أنها أداة سريعة وفعالة لتقديم المساعدات الغذائية الضرورية للأشخاص المعرضين للنزوح وفقد سبل كسب العيش والممتلكات”.

وتابع، “يضع منصته الرقمية للتحويلات النقدية رهن استخدام مختلف الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية لتوفير الأغذية والاحتياجات الأساسية الأخرى للمتضررين في فلسطين، وفي الوقت نفسه يتم ضخ الأموال التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد المحلي”.