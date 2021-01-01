  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فرنسا تقدم دعمًا لتبية احتياجات غذائية ملحة بغزة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تقدم دعمًا لتبية احتياجات غذائية ملحة بغزة



غزة / سما /

 رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بمساهمة فرنسا بتقديم مساعدة مالية بلغت قيمتها 500000 يورو، لتلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للفئات المحتاجة والضعيفة من غير اللاجئين في قطاع غزة.

وبحسب بيانٍ للبرنامج، سيتم استخدام هذه الأموال لتوفير قسائم غذائية إلكترونية لأكثر من 32000 شخص لمدة شهر واحد، لشراء أطعمة مغذية متنوعة من اختيارهم من 200 متجر للبيع بالتجزئة، منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال البيان إن هذا التبرع يأتي في وقت حرج تحاول فيه الأسر في قطاع غزة التكيف مع التدهور المتزايد في انعدام الأمن الغذائي والبطالة والفقر جراء النزاع العسكري الأخير.

وأضاف أن “التحويلات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي من خلال القسائم الإلكترونية أثبتت مرة أخرى أنها أداة سريعة وفعالة لتقديم المساعدات الغذائية الضرورية للأشخاص المعرضين للنزوح وفقد سبل كسب العيش والممتلكات”.

وتابع، “يضع منصته الرقمية للتحويلات النقدية رهن استخدام مختلف الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية لتوفير الأغذية والاحتياجات الأساسية الأخرى للمتضررين في فلسطين، وفي الوقت نفسه يتم ضخ الأموال التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد المحلي”.

الأكثر قراءة اليوم

البزم يتحدث حول تفجير منتجع بيانكو وسوق الزاوية والحالة الأمنية بغزة

نيويورك تايمز تنشر فيديو يعرض صدمة الناجين وحزنهم خلال الحرب الأخيرة على غزة

يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام

هآرتس: “حزب الله” يحقق إنجازاً أيديولوجياً... ويبعث برسالة لحماس!

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

اسرائيل تقرر السماح بإدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة

المعركة مفتوحة والتهديدات لا تتوقف.. هنية يكشف تفاصيل لقاءه مع نصرالله بعد "سيف القدس"

الأخبار الرئيسية

إدارة بايدن تعتزم فتح القنصلية الأمريكية بالقدس وسط مشروع قانون إسرائيلي معارض

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تجدّد مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة و حماس تنقل «رسائل غضب» الى اسرائيل

سيس

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

بر

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية