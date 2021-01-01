الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين ويعتدي على أحدهم

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 3 شبان من بلدة حزما وسلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حزما، واعتقلت الشابين عز الدين اسامه صلاح الدين، وزايد كنعان الخطيب، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت في حزما أمس، عقب إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب منازل المواطنين.

وفي سلوان، أفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الوسطى من سلوان واعتقلت شابا من منزله "لم تبلغ عن اسمه"، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء.