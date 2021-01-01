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المرور بغزة: 3 إصابات بـ 6 حوادث سير

الأربعاء 11 أغسطس 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

سجلت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، 3 إصابات خلال 6 حوادث سير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن الحركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إلى عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

 وقالت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177".

#حوادث سير #شرطة المرور

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