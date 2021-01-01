رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، اعتماد مجلس الوزراء مجموعة من القرارات حول تخصيص ميزانيات لدعم عدد من القطاعات.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى هدم الاحتلال منازل مواطنين في سلوان، والوقفة الاحتجاجية أمام الحرم الابراهيمي احتجاجا على مخططات الاحتلال لتهويده.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

هدم منازل في سلوان ووقفة احتجاجية أمام الحرم الابراهيمي احتجاجا على مخططات الاحتلال لتهويده

الرئيس يطلع نظيره التونسي هاتفيا على آخر التطورات السياسية

مصرع 42 شخصا في حرائق غابات تجتاح شمال الجزائر

الرئيس يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق

الرفاعي: الأقاليم الخارجية لحركة "فتح" ستختتم جلساتها غدا الخميس بلقاء مع الرئيس

رفض أن يبقى أهل بيتا عطاشا.. الجماهير تشيع الشهيد شادي الشرفا

مجدلاني: الرئيس سيقدم مبادرة سياسية للمجتمع الدولي في خطابه بالأمم المتحدة الشهر المقبل

مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من القرارات حول تخصيص ميزانيات لدعم عدد من القطاعات

مراكز دراسات "الجندر" في 120 جامعة أميركية تعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري

254 اصابة بـ"كورونا" وعزوف كبير عن اجراء الفحوصات

"هيئة الاعتماد والجودة" تدعو الطلبة للتحقق من البرامج الأكاديمية قبل الالتحاق بها

"تويتر" تعلق حساب نائبة مؤيدة لترمب بسبب نشرها معلومات مضللة حول اللقاحات

"الأيام":

الاحتلال ينفذ حملات هدم وتجريف ودهم.. حفر بآليات ثقيلة في ساحات الحرم الإبراهيمي

الرئيس يجري اتصالا بنظيره التونسي ويستقبل رئيس جامعة بيرزيت

البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون العسكري

إشتية: الحكومة ستتخذ إجراءات بحق كل من يتخلف عن تلقي المطاعيم

التطبيع يتعمق: المغرب تعتزم رفع مستوى تمثيلها في تل أبيب إلى سفارة

إسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا بإصابات "كورونا"

"كورونا": لا وفيات ورصد 254 إصابة وتحذير من موجة رابعة في مطلع أيلول

غانتس: لن نسمح للمأساة اللبنانية بالعبور إلينا

غزة: الفصائل تدرس تسخين الحدود بما يتجاوز إطلاق البالونات الحارقة

مصرع 42 جزائريًا بسبب الحرائق المندلعة شرق العاصمة

تونس: اندلاع 155 حريقًا خلال 36 ساعة

قتيل بجريمة إطلاق نار في طيبة المثلث

"القدس":

اصابات في حوارة ودير الغصون وعوريف

اعتصام أمام الحرم الابراهيمي رفضا لمخطط الاحتلال التهويدي الجديد ودعوات للاعتكاف بالمسجد لافشاله

الحكومة تتبنى مجموعة من القرارات حول تخصيص ميزانيات لدعم عدد من القطاعات

لا وفيات و254 اصابة جديدة بكورونا واغلاق فرع الجامعة المفتوحة بسلفيت

وفد أميركي ينفذ جولة بأروقة الأقصى بحماية الاحتلال

17 وفاة و6275 اصابة بالوباء في اسرائيل وصناديق المرضى مستعدة لأسوأ الحالات

حماس تحذر من تراجع اسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية اعمار غزة

خلال اتصال هاتفي بين هاريس وهرتسوغ.. البيت الأبيض يؤكد مجددا دعمه الكامل لإسرائيل

صحيفة عبرية: ضغوط أميركية على اسرائيل لفتح قنصلية بالقدس تخدم الفلسطينيين