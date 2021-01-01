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الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنا ومستوطنون يعتدون على سكان "تل الرميدة"

الأربعاء 11 أغسطس 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من بلدة يطا فيما اعتدى مستوطنون على سكان حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صدام أحمد محمود شواهين ( 21 عاما) من تجمع الجوايا شرق يطاجنوب الخليل، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.

الى ذلك اعتدى مستوطنون منة مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل على عائلة بسام أبو عيشة، وذلك على مرأى وحماية جنود الاحتلال.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#تل الرميدة #الخليل #الاحتلال

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