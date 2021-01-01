هاريس تؤكد لهرتسوغ التزام واشنطن بضمان أمن اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

​أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، مجددا دعم واشنطن الكامل لإسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها، وأكدت كذلك التزام البيت الأبيض بمواصلة الدعم العسكري وضمان أمن إسرائيل، وأكدت أيضا التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجرته نائبة الرئيس الأميركي مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لتقدم له التهاني بمناسبة تسلمه مهام منصبه، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وبحسب البيان، أكدت هاريس على "التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعزيز الحرية والأمن والكرامة وإتاحة الفرصة للناس من كلا الجانبين".

وخلفا للموقف الأميركي، لم يذكر البيان الصادر عن الرئيس الإسرائيلي بخصوص مضمون المكالمة التي جمعته بهاريس، القضية الفلسطينية، بل ركز بدلا من ذلك على ضرورة دعم الدول لإسرائيل لتطبيع العلاقات مع جيرانها العرب.

واتفق الطرفان على مواصلة الدعم الأميركي للاستمرار في عمليات التطبيع والحوار بين إسرائيل ودول الجوار، بحسب بيان الرئيس الإسرائيلي.

وتحدث هرتسوغ عن المخاطر المترتبة على "مظاهر اللاسامية الآخذة بالازدياد"، مشيرا إلى "أهمية اتخاذ خطوات عملية للقضاء على تلك المظاهر”.

وناقش هاريس وهرتسوغ تغير المناخ، ولا سيما قضية ندرة المياه.

وامتدحت هاريس الإجراءات التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن مواجهة أزمة تغير المناخ ووضع حلول لمشكلات شح المياه في الشرق الأوسط، بحسب بيان البيت الأبيض.

كما شكرت نائب الرئيس الأميركي إسرائيل لتزويد غواتيمالا بأنظمة تجميع المياه في غواتيمالا، وللتعاون مع الولايات المتحدة لتدريب المزارعين على الزراعة الذكية مناخيا.

يأتي ذلك، فيما تواصل أميركا ضغوطها على إسرائيل من أجل السماح بإعادة فتح قنصلية لواشنطن في القدس بهدف خدمة الفلسطينيين، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".

ورجحت الصحيفة أن هذه القضية من المتوقع أن تكون على جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، والذي من المتوقع أن يعقد نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة أن أحزاب الائتلاف الحكومي عملت على تأخير مشروع قانون طرحه عضو الكنيست عن الليكود نير بركات، والذي يمنع فتح أي قنصلية لأي دولة في القدس لخدمة أي كيان سياسي أجنبي، بالإشارة إلى الفلسطينيين.