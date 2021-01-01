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محافظ سلفيت يقرر إغلاق جامعة القدس المفتوحة لمدة 48 ساعة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يقرر إغلاق جامعة القدس المفتوحة لمدة 48 ساعة



سلفيت/سما/

أصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، مساء الثلاثاء، قرارًا بإغلاق جامعة القدس المفتوحة لمدة 48 ساعة، بعد ظهور إصابة أحد موظفي الجامعة بفيروس "كورونا".

وقال المحافظ كميل في بيانٍ : "بناءً على توصيات الطب الوقائي في سلفيت وبعد التشاور مع رئيس جامعة القدس المفتوحة وبالتنسيق مع مدير فرع محافظة سلفيت، فقد قررنا إغلاق جامعة القدس المفتوحة فرع سلفيت لمدة 48 ساعة".

وأوضح أنّ الإغلاق يأتي لإتاحة المجال أمام الطواقم الطبية استكمال إجراء الفحوصات اللازمة وتعقيم المبنى بعد أنّ تبين إصابة أحد موظفي الجامعة بفيروس "كورونا" ومخالطة عدد كبير من الهيئة الإدارية والتدريسية في الجامعة.


 
وأشار إلى أنّه سيُلغى كافة الاحتفالات والنشاطات المقرر عملها بالجامعة، وذلك حرصًا على السلامة العامة وسلامة المواطنين والطلبة حتى إشعار آخر

#سلفيت #جامعة القدس

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