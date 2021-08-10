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باريس سان جيرمان يعلن رسميا تعاقده مع ليونيل ميسي (صور وفيديو)

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يعلن رسميا تعاقده مع ليونيل ميسي (صور وفيديو)



باريس/سما/

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عاما.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدا لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية".


وسيرتدي النجم الأرجنتيني القميص ذي الرقم 30 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.


ونشر النادي الباريسي مقطع فيديو يظهر في نهايته ميسي بقميص سان جيرمان يقف في منتصف ملعب "حديقة الأمراء" معقل فريق العاصمة الفرنسية.

#باريس سان جيرمان #برشلونة #ليونيل ميسي

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