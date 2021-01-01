زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

غزة/سما/

أوضحت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع كيلو الطماطم في الأسواق المحلية.

وأرجع المتحدث الاعلامي باسم الوزارة أدهم البسيوني، أسباب ارتفاع سعر الطماطم إلى انتهاء موسم "البندورة" المزروعة في الدفيئات، كما أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت بشكل ملحوظ على نسبة عقد أزهار هذه النبتة، وهو ما يعود بالسلب على كمية انتاج الثمار، منوها إلى أن تصدير هذا المنتج للخارج متوقف بسبب إجراءات الاحتلال.

وأشار البسيوني في تصريح صحفي إلى أن أسواق قطاع غزة تعتمد حاليا على انتاج البندورة الأرضية المزروعة في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج لا تُلبي احتياجات المواطن، على اعتبار أنها سلعة أساسية في البيوت.

وأوضح أن الكميات المعروضة في الأسواق في هذا الوقت من كل موسم قليلة، مقارنة بحجم الطلب عليها، إذ تشهد شُح في الإنتاج، يقابلها ارتفاع في الأسعار.