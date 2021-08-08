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مسؤول بحريني وضابط إسرائيلي رفيع يبحثان تعزيز العلاقات الأمنية

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بحريني وضابط إسرائيلي رفيع يبحثان تعزيز العلاقات الأمنية



القدس المحتلة /سما/

بحث مسؤول بالخارجية البحرينية وضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين المنامة وتل أبيب وذلك في لقاء علني هو الأول من نوعه.

واستضاف الجيش الإسرائيلي بحسب  بيان له، نائب وزير الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، والذي التقى برئيس هيئة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء تل كلمان.

وحسب البيان، “تناول اللقاء الرغبة في تعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، فيما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة للدولتين في المحيط”.

والأحد، قال “آل خليفة” في مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى إسرائيل في زيارة تستغرق 4 أيام إن إيران تمثل تهديدا مشتركا لكل من البحرين وإسرائيل.

واعتبر أن العلاقات التي أقيمت مع تل أبيب منذ توقيع اتفاقيات التطبيع “يمكن أن تساعد تماما في هذا الصدد”.

وفي اليوم ذاته، التقى المسؤول البحريني مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ومن المقرر أن يلتقي لاحقا مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.

والإثنين، قام آل خليفة، برحلة غطس في أحد شواطئ إسرائيل على البحر المتوسط، برفقة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أوشبيز، حسب تغريدة نشرها الأخير على تويتر.

وهذه هي ثاني زيارة يجريها “آل خليفة” لإسرائيل منذ أن وقعت المنامة وتل أبيب، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما.

ووقع البلدان لاحقا عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي: مصر والأردن عبر معاهدتي سلام، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من خلال اتفاقيات لتطبيع العلاقات.

وتواصل إسرائيل احتلال أراضٍ عربية، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #البحرين

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