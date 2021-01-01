انتهاء مناورة "صقر الصحراء" بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، انتهاء التمرين الدولي "صقر الصحراء" وهو عبارة عن مناورة بين سلاح الجو الإسرائيلي وقوات سلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن المناورة أجريت داخل قاعدة عوفدا الجوية وتعد سابقة تاريخية من حيث إقامتها في إسرائيل، إذ حطت قوات Afcent لأول مرة في إسرائيل، مبينا أن طائرات حربية من نوع f15 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأخرى تابعة للقوات الأمريكية شاركت في التمرين.



وأوضح أن "المناورة حاكت التحديات المشتركة المتمثلة بالتهديدات الجوية والأرضية وتلك المزدوجة مع ضرب أهداف، إضافة إلى آليات التفاعل معها"، قائلا: "التعاون التاريخي بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو للقيادة المركزية الأمريكية يأتي في إطار توطيد التعاون الاستراتيجي وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة".

بدورها قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر" إن "صقر الصحراء" هو أول تدريب من نوعه بين قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي وسلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأميركية".

وأضافت: "قامت القوات الإسرائيلية والأمريكية بتشغيل طائرات F-15 و F-16 لمحاكاة تهديدات القتال وزيادة الاستعداد التشغيلي".