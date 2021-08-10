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إيطاليا: تونسي يفارق الحياة طعنا بسكين أمام زوجته وأطفاله في مدينة برغامو (صورة + فيديو)

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: تونسي يفارق الحياة طعنا بسكين أمام زوجته وأطفاله في مدينة برغامو (صورة + فيديو)



روما/سما/

لقي مواطن تونسي يدعى مروان طياري مصرعه يوم الأحد طعنا بسكين من قبل شاب إيطالي أمام أنظار زوجته وطفليه أحدهما لا يزال يتنقل على متن عربة الأطفال.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الشاب التونسي والذي يبلغ من العمر 34 عاما، كان بالقرب من محطة القطار الواقعة وسط مدينة برغامو في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا، زمن وقوع الحادثة.

وأشارت إلى أن القاتل شاب إيطالي يبلغ من العمر 19 سنة ويدعى أليساندرو باتيلي.

هذا الأخير، وعند إلقاء القبض عليه واستجوابه، قال إنه "اصطدم بابنة التونسي طياري البالغة من العمر 12 سنة دون أن يقصد فعل ذلك، ما دفع الأب حسب ادعاء القاتل، إلى مهاجمته وشتمه وتهديده بعنق زجاجة عند ذروة الشجار بينهما".

وصرح بأنه "ارتكب هذه الجريمة في محاولة للدفاع عن نفسه".

وقالت وسائل الإعلام إن الشجار انتهى بـ 6 طعنات أردت الشاب التونسي قتيلا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن طياري عاطل عن العمل ومعه سلسلة من السجلات الجنائية، معظمها يتعلق بتجارة المخدرات، وخرج من السجن منذ 8 أشهر، مشيرة إلى أن زوجته أبلغت أيضا عن إساءة معاملته. 

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