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"بلادنا تعيش محنة أليمة"..الرئيس الجزائري يعلن وفاة 25 عسكريا خلال اخماد الحرائق

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلادنا تعيش محنة أليمة"..الرئيس الجزائري يعلن وفاة 25 عسكريا خلال اخماد الحرائق



الجزائر/سما/

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه إثر وفاة 25 عسكريا جراء الحرائق المشتعلة بجبال مدينتي بجاية وتيزي وزو.


وكتب تبون في تغريدة: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو".

وأضاف: "أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال تبون، إن بلاده تعيش "محنة أليمة"، إثر اندلاع الحرائق في مناطق واسعة من شمال البلاد.

وكتب في تغريدة: "يعيش وطننا المفدى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة. وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله. قلوبنا مع كل من يساهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليماتنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع".

وأضاف: "لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا وبشريا، للتصدي لهذه الحرائق التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة. وستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين".

وتحاول فرق الحماية المدنية إخماد عشرات الحرائق في 14 ولاية في شمال البلاد، منها تيزي وزو، وجيجل، والطارف، وتيارت، وقالمة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن وفاة 18 جنديا جراء الحرائق المنتشرة في مناطق من شمال البلاد.

#عبد المجيد تبون #الجزائر #الحرائق في الجزائر

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