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الاحتلال يُسلم الجريح أبو زيتون للهلال الأحمر بطولكرم

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُسلم الجريح أبو زيتون للهلال الأحمر بطولكرم



طولكرم /سما/

سلمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الجريح "لؤي أبو زيتون" الذي اعتقلته فجر اليوم، إلى إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث جرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن أبو زيتون أصيب خلال المواجهات التي جرت فجرا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد اقتحام جيش الاحتلال للبلدة ومداهمته عددا من المنازل.

وأوضحت، أن أبو زيتون تعرض للضرب المبرح على الوجه وأنحاء متفرقة من الجسم، إضافة إلى انفجار قنبلة صوت في وجهه كان قد ألقاها جنود الاحتلال خلال المواجهات.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي للجريح أبو زيتون مستقر حالياً.

#سلطات الاحتلال #طولكرم #الجريح لؤي أبو زيتون #الهلال الأحمر الفلسطيني

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