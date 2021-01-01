عدنان: ارتفاع درجات الحرارة تشكل خطورة كبيرة على حياة الأسرى في السجون

جنين /سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، أن ارتفاع درجات الحرارة تشكل خطورة كبيرة على الأسرى في سجون الاحتلال، مناشداً الكل الفلسطيني بدعم وإسناد الأسرى الصامدين خلف قضبان زنازين الاحتلال.

و دعا القيادي المحرر خضر عدنان خلال زيارته عائلة الأسير المضرب عن الطعام مجاهد حامد في سلواد إلى الإسراع في إسناد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وشدد القيادي عدنان على أهمية إطلاق الحملات الدولية لكسر الاعتقاى الإداري، وأن تخرج هذه الحملات من بيوت الأسرى.

وقال: نحن كفلسطينيين لا نتضامن مع الأسرى المضربين ونحن لسنا أجانب عنهم، بل نحن في قلب المعركة ومتحدين معهم في معركة الأمعاء الخاوية.

طالب المؤسسات الطبية والهيئات الحقوقية إلى القيام بواجبها فورا تجاه الأسرى المضربين عن الطعام، وإقامة خيم الإسناد والوقفات والتظاهرات والاقتراب من سجون الاحتلال سواء في "عوفر" أو في "سالم".

وأشار عدنان إلى أن حملات الإسناد يجب أن تكون منذ لحظة إعلان الأسير الإضراب عن الطعام، حتى لا نصل لمرحلة نقول فيها "سبق السيف العذل".