تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس يطالب بإجراء انتخابات المجالس المحلية

نابلس /سما/

طالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في جميع محافظات الوطن، في موعد لا يتعدى 13 نوفمبر تشرين ثاني 2021.

وأكد التجمع أن الانتخابات استحقاق، وهي الحل الأفضل لتداول السلطة وخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم، فيما شدد التجمع على مواقفه السابقة برفضه من حيث المبدأ سياسة حل المجالس المنتخبة وتعيين لجنة لإدارة مجلس بلدية نابلس، مشيراً إلى التجارب السابقة في تعيين اللجان التي مرت بها بلدية نابلس وانعكاساتها.

وأكد التجمع على ضرورة احترام بلدية نابلس وعدم التدخل في إدارتها، والتأكيد على أن نابلس تملك من الطاقات العظيمة القادرة على إدارة البلدية وعلى أحسن وجه، مبيناً أن اعتراضه ليس نحو الأشخاص المنوي تعيينهم، وإنما نحو مبدأ التعيين من أصله، لأن بلدية نابلس لا تستحق ما يحصل لها، وأنه لا بديل للانتخابات في القريب العاجل.

وأعرب التجمع عن ألمه الشديد لما مرت به كبرى المؤسسات المدنية في مدينة نابلس، ودعا أهالي نابلس لحمل مسؤولياتهم نحوها وإعادتها إلى مكانتها ورونقها.