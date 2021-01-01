وزير الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة الى حزب الله.. وهذه فحواها

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح "للتراجيديا اللبنانية" باجتياز الحدود، مشددا على أنه ""يجب ألا نتراجع بينما تتقدم إيران نحو (تطوير) أسلحة نووية".

وتابع غانتس، خلال جولة على الحدود اللبنانية، إن "إيران هي الخطر الأكبر على استقرار العالم والمنطقة على حدّ سواء"، ودعا "كل اللاعبين والدول في العالم إلى كبح العدوانية الإيرانية. هذا وقت الأعمال والعمليات المشتركة".

وقال غانتس، في جولة تفقدية لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل "ستسمرّ في الدفاع عن نفسها ضد كل محاولة لتهديدها، أو نقل أسلحة قتالية متطورة للأذرع الإيرانية على حدودنا".

وأردف، في رسالة إلى "حزب الله" اللبناني، "من اعتاد على المعادلات، عليه أن يفهم أن ما كان ليس بالضرورة ما سيكون، وليراجع حساباته جيّدًا. عملياتنا وردودنا نفعلها في الوقت والزمان المناسبين".

واعتبر أن "الأوضاع في لبنان تراجيدية. دولة إسرائيل تدعو العالم للمساعدة كما أن إسرائيل مستعدة لمساعدة بنفسها، لكننا لن نسمح للتراجيديا اللبنانية باجتياز الحدود إلى إسرائيل".

وتابع غانتس "نحن ندرك جيدًا محاولات حزب الله استغلال الوضع على حساب أمن ومعيشة المواطنين اللبنانيين أنفسهم - كل ذلك في توكيل من إيران".