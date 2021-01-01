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في أول زيارة رسمية.. لبيد يطير الى المغرب

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول زيارة رسمية.. لبيد يطير الى المغرب



القدس المحتلة /سما/

يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط، التي يصل إليها غدا الأربعاء، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نهاية العام الماضي.

وقال موقع "إسرائيل 24" الإسرائيلي، الثلاثاء، "يبدأ لبيد زيارته إلى المغرب يوم غد الأربعاء على أن تمتد إلى يوم الخميس، برفقة وفد يضم مسؤولين في قطاعات متعددة، من بينها السياحة والعمل والصحة".

وأضاف إن الزيارة سوف تُستهل "بزيارة ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني".

وتابع "سيلتقي لبيد نظيره المغربي ناصر بوريطة، إذ من المقرر أن يتم توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف الموقع الإسرائيلي "يُنتظر أن يلتقي مسؤولون إسرائيليون مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، نادية فتاح العلوي، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، للتباحث بشأن مواجهة تداعيات وباء كورونا".

وتابع "في اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي، بالرباط".

وأضاف "كما يتضمن برنامج الزيارة أيضا، إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء (اليهودية)، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية".

وتابع "اتخذ المغرب وإسرائيل خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع تدشين أول رحلة تجارية مباشرة في 25 يوليو/تموز المنصرم بين تل أبيب ومدينة مراكش، عبر خطوط الطيران الإسرائيلية".

واستنادا إلى الموقع فإن آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية، كانت قبل 18 عاما، وهي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.

ولم يصدر إعلان رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الزيارة وتفاصيلها.

#الخارجية الاسرائيلية #يائير لبيد #المغرب #اسرائيل

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