طولكرم: حفل إشهار المجموعة الأدبية “سطور على بقعة النرد”

جنين / سما /

نظمت مديرية وزارة الثقافة ومركز الطفل الثقافي في جنين، اليوم الثلاثاء، حفل إشهار المجموعة الأدبية “سطور على بقعة النرد” للأديب نسيم قبها من قرية طوره جنوب غرب جنين.

وألقيت خلال حفل الإشهار كلمات لمديرة مديرية وزارة الثقافة أمل الغزال، ونائب رئيس مجلس قروي طورة محمد قبها ، والشاعر هشام أبو صلاح، ومدير ثقافة طوباس عبد السلام عابد، وكلمة بلدية جنين ألقتها ابتسام جلامنة، والأديب سائد أبو عبيد، والذين أشادوا بدور الأديب قبها، والذي يكرس حياته من أجل إعلاء المشهد الثقافي في المحافظة، ومشيدين بوزارة الثقافة وجهودها المتواصلة من أجل النهوض بالواقع الثقافي، داعين الى الاستمرار في تنشيط المشهد الثقافي في جنين ودعم الكتاب والمثقفين، ومؤكدين أن السلاح الأقوى لشعبنا هو التمسك والتسلح بالثقافة والتراث.

وأشارت غزال الى أنه تم تنظيم هذا الحفل ضمن سياسة وإستراتيجية الوزارة من خلال إحياء المشهد الثقافي في جنين ودعما للكتاب والأدباء والمثقفين.

واستعرض الكاتب نسيم قبها الأديب عضو مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب ما ورد في مجموعته الأدبية والتي فيها 50 نصا أدبيا متنوعا ما بين شعر ونثر وقصة يعبرن عن حياة الإنسان الفلسطيني اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا في ظل الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني، شاكراً الجهات المنظمة والداعمة والراعية لهذا العمل وكافة الداعمين.

وصدر للأديب قبها روايته الأولى “شجرة العروس” والتي تعبر عن الانتماء الفلسطيني وتجذر الفلسطيني بأرضه، إضافة الى انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى بناء جدار الضم عام 2004 .

في نهاية الحفل تم تكريم الكاتب بدرع مقدم من وزارة الثقافة وبلدية جنين والأدباء.