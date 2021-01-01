نيويورك تايمز تنشر فيديو عن صدمة الناجين وحزنهم خلال الحرب الأخيرة على غزة

غزة/سما/

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا على شكل فيديو يقدم نظرة فريدة عن صدمة الناجين وحزنهم أثناء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية الأكثر دموية على قطاع غزة في التصعيد الأخير.

وقالت الصحيفة "في مايو ، اندلعت الأعمال العدائية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس ، أسفرت الحرب التي استمرت 11 يومًا عن استشهاد 260 شخصًا في غزة و مقتل 13 شخصًا في إسرائيل ، وفقًا للأمم المتحدة ، وحولت أجزاء بأكملها من مدينة غزة إلى أنقاض مشتعلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في غزة.

وأضافت "كانت تغطية الحرب محدودة ، لأن إسرائيل بدعوى مخاوف أمنية ، أغلقت حدود غزة أمام الصحفيين الأجانب. لكن مدنيين التقطوا مقاطع فيديو للهجمات.

بعد إعلان وقف إطلاق النار ، سافر يوسف الحلو ،مصور صحفي لصحيفة نيويورك تايمز ، ونيل كوليير ، موظف سابق في التايمز يعمل الآن كمستقل ، إلى غزة ، وهي عملية استغرقت عدة أيام وشارك فيها - القيام بالعديد من الفحوصات الأمنية والحجر الصحي في القدس وتأمين تصريح من حماس.

ووسط المباني التي تعرضت للقصف ، تحدثوا مع الناجين ، ثم أنتجوا مقطع فيديو مدته 14 دقيقة نُشر الشهر الماضي يروي قصة الحرب وتداعياتها من خلال عيون هؤلاء السكان.

قدم مقطع الفيديو الذي التقطته السيدة الحلو والسيد كوليير نظرة فريدة على الدمار في غزة من قبل أولئك الذين شاهدوه بأنفسهم.

و قال السيد كوليير إن المشروع كان فرصة نادرة لفحص الخسائر التي تلحق بالسكان هناك بسبب الحرب المستمرة وإعادة البناء.



يصور مقطع الفيديو الخاص بهم فوضى ورعب الغارات الجوية "صبي مراهق يصرخ على الأرض بعد مقتل والده وابن عمه ؛ و اختباء فتيات تحت بطانية حيث قصف منزلهن.

و قالت إحدى الأخوات إنها أزالت كلمة المرور على هاتفها لأنها أرادت أن يتمكن الناس من الوصول إلى اللقطات التي التقطتها إذا ماتت.