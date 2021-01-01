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المجر تقدم 7 أجهزة تنفس اصطناعي لـ”الجمعية العربية” و”العائلة المقدسة”

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجر تقدم 7 أجهزة تنفس اصطناعي لـ”الجمعية العربية” و”العائلة المقدسة”



رام الله / سما /

سلم وفد من السفارة الهنغارية في فلسطين مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ومستشفى العائلة المقدسة 7 اجهزة تنفس اصطناعي خمسة منها للجمعية و2 للعائلة المقدسة في اطار التعاون والدعم الهنغاري لفلسطين.

وتم تسليم الاجهزة في مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتاهيل بحضور نائب السفير الهنغاري رولند فيغ و وفد من السفارة عن الجانب الهنغاري و مدير عام الجمعية ادمون شحادة والمدير الطبي نزار قمصية ومهران الطويل مدير البرامج والمشاريع الى جانب اليزابيث جقمان ممثلة لمستشفى العائلة المقدسة والدكتور نصار خميس القنصل الفخري لهنغاريا في فلسطين حيث تم التوقيع على اتفاقيات الاستلام للاجهزة من قبل الجمعية ومستشفى العائلة المقدسة.

#السفارة الهنغارية #فلسطين

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