"جمعية رجال الأعمال" تكرم لجنة الإصلاح برئاسة داود الزير على جهودها في الإصلاح المجتمعي

الخليل / سما /

كرمت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين- القدس أعضاء لجنة الإصلاح برئاسة الشيخ داود الزير عضو الهيئة العامة للجمعية لما حققوه من نجاح في حل الخلاف ودرء الفتنة بين أبناء شعبنا في محافظة الخليل.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم الثلاثاء في مقر الجمعية في البيرة بحضور مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس محمد العامور والرئيس الفخري للجمعية محمد المسروجي وأعضاء من مجلس الإدارة والرقابة في الجمعية. وبحضور رئيس لجنة الإصلاح الشيخ داود الزير ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري والحاج موسى تيم.

ورحب العامور بالحضور مثمنا جهود لجنة الإصلاح برئاسة الشيخ داود الزير ودورهم الكبير والمميزووعبر عن الإمتنان والشكر على الجهود الكبيرة والمميزة المبذولة في حل النزاع ودرء الفتنة بين أبناء شعبنا المناضل المرابط في محافظة الخليل والحرص الكبير على دعامات الوحدة الوطنية. حيث تفخر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدسوتعتز بدور أعضائها الكبير في تفاعلهم ومساهماتهم مع قضايا شعبنا المختلفة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

واكد ان رجال الاعمال الفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤوليات كبرى ليس فقط الاستثمار وخلق فرص العمل والنهوض بالإقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين بل وأيضا في الحفاظ على النسيج المجتمعي و السلم الأهلي و الوطني وحل الخلافات بين أبناء شعبنا المرابط على أرض هذا الوطن.

ووجه العامور التحية لكل رجال الإصلاح في فلسطين والشخصيات الوطنية وخاصة في محافظة الخليل الذين ساهموا في راب الصدع وواد الفتنة.

وبدوره أعرب المسروجي عن شكره للجمعية وأعضائها على هذه اللفتة في تكريم لجنة الإصلاح مؤكدا على أهمية دور رجال الأعمال في بناء المجتمع والإقتصاد الوطني حيث تعتبر الجمعية من أوائل المؤسسات الإقتصادية التي تهتم وتعنى بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والحفاظ على مقومات صمود أبناء شعبنا المرابط

من جانبه شكر الزير مجلس إدارة الجمعية ممثلة برئيسها وأعضاء هيئتها العامة على هذا التكريم والدور البارز الذي تلعبه الجمعية في الإهتمام بهذه المفاصل الهامة التي من شأنها أن تعزز الأمن والإستقرار في محافظات الوطن عامة وقال" نشكر الجمعية على هذه اللفتة الهامة التي تعزز دور الشخصيات الاعتبارية والوطنية في متابعة أوضاع شعبنا ووضع حد للخلافات والفتن".

واعتبر المحافظ البكري أن لرجال الإصلاح ورجال الأعمال دور هام وكبير في تذليل الصعاب أمام أبناء شعبنا والحفاظ على السلم المجتمعي والأهلي ووضع حد للخلافات والفتن، شاكراجمعية رجال الأعمال على تكريم رجال الإصلاح والشخصيات الإعتبارية.

وأشاد تيم بدور الجمعية الهام مؤكدا على أهمية دور رجال الأصلاح و ضرورة تكاتف الجهودفي حل النزاعات والخلافات بين أبناء الشعب الواحد.

وقدم الحضور العديد من الكلمات الهامة التي تحث على أهمية الإصلاح المجتمعي والحفاظ على الأمن والأمان وممتلكات أبناء شعبنا داعين الى ضرورة الإحتكام الى القانون ودرء الفتن والعمل على الإستفادة من خبرة وتجارب رجال الأصلاح في حل مثل هذه الخلافات.

وفي نهاية الحفل قدمت الجمعية شهادات شكر وتقدير ودرع تكريم لرئيس اللجنة واعضائها. وكان الرئيس محمود عباس قد شكّلمؤخرا لجنة برئاسة الشيخ داود الزير، لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة وأوعز الرئيس للجنة بالعمل على وجه السرعة لمعالجة الأحداث بما يحفظ السلم الأهلي والمجتمعي في المدينة.

وشارك من مجلس إدارة الجمعية السادة كامل مجاهد نائب رئيس الجمعية، خضر الجراشي، المهندس محمود الزلموط، الدكتور سالم أبو خيزران، وعدنان قرش، ومن مجلس الرقابة كمال تيم، ورائد سلامة.