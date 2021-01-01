رئيس بلدية بيت لحم يرحب بفتح آفاق التعاون مع تايوان

بيت لحم / سما /

استقبل رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، الثلاثاء، رئيس مكتب تايوان الاقتصادي والثقافي بينجامين هونغ والوفد المرافق له، بحضور مدير عام البلدية أنطون مرقص ومديرة العلاقات العامة والثقافة والإعلام أ. كارمن غطاس.

ورحب سلمان بهونغ في زيارته الأولى لدار بلدية بيت لحم، وتطرق الى الوضع الاقتصادي في مدينة بيت لحم والتحديات التي تواجهها المدينة في ظل جائحة كورونا التي خلفت أضراراً اقتصادية جسيمة في قطاع السياحة في مدينة بيت لحم كونه قلب اقتصاد المدينة.

وأكمل سلمان بأنه بالرغم من انخفاض اعداد الإصابات بفايروس كورونا في مدينة بيت لحم والسيطرة على الأوضاع الصحية الا ان السياحة لا تزال تعرقلها سياسات إسرائيل التي تحصر الفلسطينيين من جميع الاطراف بإغلاق الطرق والمعابر على الزوار، مضيفاً ان الفلسطينيين في جميع الاوقات مقيدين في علاقاتهم الدولية بسبب هذه السياسات التي تحرمهم من حرياتهم.

وبدوره، أكد هونغ على إهتمامه بمدينة بيت لحم وعلى إنتظار العديد من السياح التايوانيين لفتح ابواب السياحة الى مدينة بيت لحم للقدوم اليها، واستذكر هونغ مشاركة فريق رقص من تايوان قبل ثلاثة سنوات في حفل نظمه مركز السلام. وطرح مبادرة تبادل ثقافي وطلابي بين المدراس والطلاب في بيت لحم وتايوان لتبادل الثقافات والمعرفة.

من جانبه، رحب سلمان بالفكرة وعبر عن امتنانه بهذه المبادرة، آملاً ان تبدأ علاقة قوية وتعاونية بين بيت لحم وتايوان، وأكد على أهمية هذه العلاقة بين الطرفين وسعيه على الإستمرار فيها والعمل عليها من أجل فتح آفاق ومشاريع جديدة بين الطرفين.

وفي نهاية اللقاء شكر هونغ سلمان على حسن الاستقبال، ثم تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم سلمان كتاباً عن بيت لحم ووشاح العلم الفلسطيني، وتلى ذلك زيارة الى كنيسة المهد ومركز السلام.