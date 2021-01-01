يديعوت تكشف أخطر لائحة اتهام ضد مسؤول رفيع في دولة الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء يوم الثلاثاء، النقاب عن أخطر لائحة اتهام مقدمة ضد مسؤول رفيع منتخب في إسرائيل.



وبحسب الصحيفة العبرية، قدمت لائحة الاتهام ضد عضو الكنيست ديفيد بيتان رئيس الائتلاف السابق وعضو الكنيست وأكثر السياسيين في حزب الليكود قرباً من نتنياهو، والتي تمثلت، في رشوة بـ 715.000 شيكل في سبع قضايا فساد.



وأشارت يديعوت أنه وبشكل منهجي، ودون أن يرف له جفن، ومع استغلال صارخ لمكانته وعلاقاته، تلقى عضو الكنيست ديفيد بيتان، رشاوى من رجال الأعمال والمقاولين لسنوات، مقابل إعفاء من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالبلدية التي وفرت الملايين لهم.



واعتبرت الصحيفة أن هذه التهمة تعتبر واحدة من أخطر اللوائح المرفوعة ضد مسؤول منتخب في إسرائيل، وتقدم لمحة عن آلية فساد كبار رجال الدولة.



مشيرة إلى أن اللائحة تتكون من 60 صفحة، 16 متهمًا ، 7 قضايا فساد مختلفة.