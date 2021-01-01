الطيبة: قتيل في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

أصيب شاب في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة، من جرّاء تعرضه لإطلاق نار في حي الشل في مدينة الطيبة، مساء اليوم، الثلاثاء.

وعلم أن الشاب أصيب في منطقتي الرأس والصدر، وتعرض لوابل من الرصاص أطلقه مجهولون من مسافة قريبة داخل أحد المقاهي في المدينة.

وأفاد موقع "عرب 48" بأن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان وأغلقت المقهى وشرعت بـ"جمع الأدلة".

وبحسب شهود عيان، اقتحم ملثمان مقهى في حي الشل في الطيبة، وأطلقا عددا من الأعيرة النارية تجاه الضحية من مسافة قريبة، وأصاباه في رأسه وصدره وقدمه.

ونقل المصاب لتلقي العلاج في مستشفى "مئير" في كفار سابا.

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة إن "المصاب يبلغ من العمر 38 عاما وحالته خطيرة، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية".