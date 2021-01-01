مستشار الامن القومي الاسرائيلي يجتمع مع نظيره الروسي في موسكو

موسكو /سما/

اعلن الكرملين اليوم ان المستشار القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اجتمع مع نظيره الاسرائيلي ايال حولتا، بحضور المستشار القومي الاسرائيلي المنتهية ولايته مائير بن شابات اليوم في موسكو.

وفي البيان الصادر عن الكرملين ذكر ان "الجانبان أكدا على نيتهما توسيع العلاقة الاسرائيلية الروسية، وانهما ناقشا بشكل مفصل التعاون الامني، مع ايلاء اهتمام خاص لموضوع مواجهة الارهاب الدولي".

واضاف البيان ان "الجانبان ناقشا الاوضاع في الشرق الاوسط وتسوية عدد من النزاعات الاقليمية".

وخلال الاجتماع، شكر المستشار القومي الروسي ، المستشار القومي الاسرائيلي المنتهية ولايته مائير بن شابات على التعاون في مواضيع هامة على جدول الاعمال الدولي والاقليمي، اضافة الى قيامه بتهنئة ايال بن شابات بمناسبة استلامه زمام منصبه.

في نهاية الاجتماع عبر المستشار باتروشيف ان كله امل باستمرار الاتصالات الروسية- الاسرائيلية بمجالات مختلفة عموما وفي المجال الامني خصوصا.