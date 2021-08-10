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باريس سان جيرمان يعلن عن صفقة ميسي بطريقة استثنائية (فيديو)

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يعلن عن صفقة ميسي بطريقة استثنائية (فيديو)



باريس/سما/

لجأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، إلى طريقة مشوقة واستثنائية للإعلان عن تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

ولم ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات الطبية لميسي، معلنا عن انضمام جوهرة جديدة إلى "حديقة الأمراء" بنشره عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو قصير، يظهر فيه وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية مع صورة للكرات الذهبية الست التي فاز بها ميسي بقميص فريقه السابق برشلونة الإسباني، إضافة إلى لقطة عابرة لميسي بقميص منتخب بلاده دون إظهار وجهه، كما ظهر كأس من مشروب "المتة" الذي يشتهر النجم الأرجنتيني بشربه وخلفه برج إيفل الشهير في باريس.

وجاء نشر الفيديو تزامنا مع وصول ميسي إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدا لانضمامه إلى فريق العاصمة الفرنسية.


ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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