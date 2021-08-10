موقع لتعقب السفن يكشف هوية ناقلة النفط التي احترقت في ميناء اللاذقية السوري

دمشق/سما/

أفاد موقع Tank Tracker لتعقب السفن بأن الحريق الذي نشب في وقت سابق اليوم الثلاثاء بإحدى السفن في مرفأ اللاذقية، اندلع في ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل اسم WISDOM.

وقال إن الناقلة قد انتقلت مؤخرا إلى الميناء لتفريغ ناقلة النفط الإيرانية SAM 121، مبينا أنه تم استخدام WISDOM لنقل النفط الإيراني من الناقلات الإيرانية إلى سوريا في الماضي.

وذكر الموقع أن WISDOM دخلت اللاذقية في 29 أو 30 يونيو 2021 ورست على الطرف الشمالي للميناء لكنها انتقلت إلى الجنوب لإفساح المجال أمام الناقلة الإيرانية SAM 121.



هذا وأفادت وسائل إعلام محلية سورية في وقت سابق بأن وحدات الإطفاء تمكنت من إطفاء حريق نشب بإحدى السفن التجارية في مرفأ اللاذقية.

وقال قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر إن سبب الحريق وفق المعلومات الأولية ناجم عن أعمال الصيانة، لافتا إلى تسجيل إصابتين طفيفتين.