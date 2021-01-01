وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك بالمؤتمر 27 للاتحاد البريدي العالمي في دولة ساحل العاج

رام الله / سما /

شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م إسحق سدر ووفد من موظفي وزارة الاتصالات ونائب سفير دولة فلسطين في ساحل العاج السيد خطاب البياري في الحفل الافتتاحي للمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي في مدينة ابديجان .



كما وعقد المؤتمر بحضور رئيس الوزراء الايفواري باتريك أتشي ، وممثلين عن جميع دول العالم الأعضاء في الاتحاد العالمي للبريد ، إضافة الى العديد من وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم .



وتحدث د.م سدر ان هذا المؤتمر يأتي في ظروف وتطورات هامه من حيث ترتيب وضع فلسطين في الاتحاد والحشد للعضوية الكاملة فيه .



علما بأن هذا المؤتمر ينعقد مرة كل اربع سنوات وتعد هذه فرصة هامه لبحث علاقات فلسطين مع الدول الاعضاء من حيث العمليات التشغيلية البريدية و الوضع القانوني لفلسطين فيما يخص العضوية الكاملة.



من جهته اكد نائب سفير دولة فلسطين السيد خطاب البياري في ساحل العاج عن أهميه زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركته في هذه الفاعلية .



وتعد هذه الزيارة هي زيارة محورية لتطوير العلاقات الفلسطينية والافريقية لفتح افاق جديدة لاسيما في مجالات عدة وقد تم ترتيب للعديد من اللقاءات ، والتحضير لتوقيع اتفاقية مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في كافة المجالات بين دولة فلسطين وساحل العاج.

يذكر ان المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي ينعقد بعد تأجيل عام كامل بسبب جائحة كورونا ويرأسه وزير الإتصالات وتقنية المعلومات والريادة الايفواري.

