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رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان (فيديو)

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان (فيديو)



باريس/سما/

وصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق إلى العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان.


ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

#ميسي #باريس سان جيرمان #برشلونة

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