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المجلس الأعلى للإبداع والتميز يطلق المرحلة الأولى من "هاكثون القدس"

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أطلق المجلس الأعلى للإبداع والتميز، المرحلة الأولى من "هاكثون القدس" (JHack) اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس، بضاحية الريحان شمال مدينة رام الله، بحضور جمع من المؤسسات المعنية من قطاعات مختلفة.

وينظم المجلس الهاكثون بالتعاون مع مشروع الحكم الالكتروني في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (INDIGO) الممول من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار في القدس (ITIQ).

وهذه المرحلة من الهاكثون هي تنظيمية وتضم أصحاب العلاقة والقرار، وتهدف إلى جمع كل الوزارات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في مكان واحد، لمناقشة التحديات والفرص، التي تتعلق بخدمات الدفع الالكتروني (E-Payments)، والهوية الرقمية (Digital ID) تمهيدًا لوضع لوائح وسياسات تحسن نطاق الخدمات الرقمية الشاملة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، وتفتح المجال أمام المبدعين والرياديين لتقديم حلول إبداعية رقمية تساهم في التطور التكنولوجي والرقمي في فلسطين.

ومن المقرر أن يطلق المجلس لاحقاً المرحلة الثانية من الهاكثون، والتي تستهدف المبدعين والرياديين الشباب.

#المجلس الأعلى للإبداع والتميز #هاكثون القدس

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