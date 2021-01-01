وقفة في قلقيلية اسنادا للأسرى وللمطالبة بالإفراج عنهم

قلقيلية / سما /

نظمت نقابة المحامين في قلقيلية ومؤسسات رسمية وشعبية، امام محكمة بداية وصلح قلقيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة اسناد وتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ورفع المشاركون في الوقفة الشعارات المناصرة لقضية الأسرى وبالتحديد المضربين عن الطعام الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، ومنهم الأسير محمد داوود (60 عاما)، والذي يعاني من ظروف صحية صعبة بفعل الإهمال الطبي المتعمد.

وقال ممثل نقابة المحامين بقلقيلية عمرو شواهنة، إن الاحتلال يتعمد بممارساته هذه النيل من عزيمة الفلسطينيين بشكل عام والأسرى بشكل خاص، مؤكدا اهمية الالتفات حول الاسرى ودعمهم معنويا لمواصلة مسيرتهم النضالية وصولا الى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.