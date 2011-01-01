"باديكو" تجمع 120 مليون دولار في ثالث إصدار للسندات

رام الله / سما /

أعلنت "باديكو القابضة"، كبرى المجموعات الاستثمارية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إصدارا لسندات بقيمة 120 مليون دولار، هو الثالث منذ العام 2011.

وعقدت الهيئة العامة لمكتتبي سندات الشركة اجتماعها الأول في مدينة روابي، بحضور مؤسسي الشركة رجلي الأعمال منيب المصري، وصبيح المصري، ورئيس مجلس الإدارة بشار المصري، ورئيسها التنفيذي فؤاد النجاب، والمدير المالي أمجد حسون، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ومدير عام هيئة سوق راس المال براق النابلسي، وممثلين عن بورصة فلسطين، ومكتتبين بنحو 86% من إجمالي السندات من البنوك والمؤسسات المالية.

وخلال الاجتماع، انتخب المكتتبون "عربي إنفست غروب"، الذراع الاستثمارية للبنك العربي، مديرا للإصدار، والتي كانت أدارت الإصدارين السابقين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بشار المصري، إن الإقبال على شراء السندات، من البنوك والمؤسسات المالية، فاق التوقعات، إذ تم الاكتتاب بـ138 مليون دولار، بفائض 15 بالمئة.

واعتبر المصري هذا الإقبال على الاكتتاب بسندات الشركة، للمرة الثالثة "دليل على ثقة المستثمرين بأداء باديكو، ومشاريعها وخططها المستقبلية".

والمبلغ موزع على 240 سند، بقيمة 500 ألف دولار للسند الواحد، جميعها ضمن شريحة واحدة تستحق بعد 5 سنوات، بعائد 5 بالمئة على الأقل سنويا، يدفع كل ستة أشهر.

وأضاف: فائض الاكتتاب يدل على أن التمويل عبر السندات أمر جيد وممكن وواقعي. وسيعاد الفائض (18 مليون دولار) للمكتتبين.

وفقا للمصري، ستستخدم قيمة السندات في سداد إصدار سابق بنفس القيمة طرح في 2016، يستحق في 15 آب الجاري.

والسند أداة دين، ويختلف عن القروض المصرفية بأنه يستحق دفعة واحدة بعد انتهاء اجله، فيما يسدد القرض البنكي على أقساط شهرية متساوية، وتجنب السندات الجهة المُصدرة الضغوط المتعلقة بالسيولة.

وهذا ثالث إصدار لـ"بادكو"، وكان الأول، للشركة في والسوق الفلسطينية عامة، في عام 2011 بقيمة 85 مليون دولار، والثاني في 2016 بقيمة 120 مليون دولار.

وأعرب المصري عن شكره لجميع المكتتبين بالإصدار الجديد (الثالث)، وقال "نعاهدهم بأن تبقى باديكو كما اعتادوها، شركة قوية وقادرة وتكبر باستمرار".

وقال المصري إن مديونية الشركة "تراجعت بشكل كبير، وأرباحها في ارتفاع"، وتوقع أن تحقق أرباحا تتجاوز 12 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، مقابل خسارة مليوني دولار في الفترة المقابلة من عام 2020، تحت ضغط تداعيات جائحة كورونا والأوضاع السياسية في البلاد.

وأوضح المصري أن الشركة تخطط لتوسيع المشاريع القائمة، خصوصا منطقتي غزة وأريحا الصناعيتين، ومشاريع الطاقة المتجددة.

من جهته، أعرب مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، رئيس مجلس إدارة "عربي إنفست غروب"، جمال حوراني، عن سعادته بانتخاب "عربي إنفست" مديرا للإصدار للمرة الثالثة على التوالي، وهو نتيجة لثقة المستثمرين.

وقال "سعداء بأداء باديكو، ونتائجها وخططها"، معتبرا إدارة إصداراتها "جزء من اهم أعمال عربي إنفست غروب".

وأضاف: إن هذا الإقبال على الاكتتاب بالإصدار الجديد دليل على ثقة المستثمرين بأداء باديكو، ونجاح أعمالها، علما ان البنك العربي من أبرز المكتتبين بهذا الإصدار.