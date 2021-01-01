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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مصر وباكستان

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مصر وباكستان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مصر، وعدد من المقاعد الدراسية في جمهورية باكستان، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة، للعام الدراسي 2022-2021.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح والمقاعد لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#وزارة التعليم العالي #منح دراسية #طلبة الثانوية العامة #منح دراسية 2021 #جمهورية باكستان #الطلبة الفلسطينيين

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