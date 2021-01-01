الاحتلال يعتقل 7 شبان من رهط على خلفية الهبة الأخيرة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سبعة شبان من رهط بالنقب الفلسطيني المحتل.

وأعلنت شرطة الاحتلال، الثلاثاء، أنها وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلوا 7 شبان من رهط ووجهت إليهم "الإخلال بالنظام العام والعنف" خلال حملة "حارس الأسوار" في شهر أيار/ مايو برهط.

ونفذت شرطة الاحتلال وجهاز "الشاباك" حملة اعتقالات ضد الشبان الفلسطينيين بالداخل المحتل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين في الداخل.

وزعمت شرطة الاحتلال أن "الخلفية لهذه الأحداث عنصرية".