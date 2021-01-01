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الجهاد الاسلامي تعقب على زيارة وفد أمني أمريكي لاسرائيل ورام الله.. وتحذر من نتائجها

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تعقب على زيارة وفد أمني أمريكي لاسرائيل ورام الله.. وتحذر من نتائجها



غزة / سما /

حذّرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، من النتائج المترتبة على زيارة وفد أمني أمريكي ولقاءاته التي أجراها في رام الله واسرائيل، والجولة التي قام بها وفد المخابرات الأمريكية في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي، بيان صحفي، إن هذه الزيارة تندرج في سياق تعزيز التنسيق الأمني، وعودة مسار التفاوض العبثي من خلال تطبيق وثيقة الاتفاق الثلاثي بين السلطة واسرائيل والولايات المتحدة.

ودعا سلمي، "القوى الوطنية للتصدي لكل المخططات التي تهدف للنيل من حقوقنا وثوابتنا، والانتباه لكل محاولات الالتفاف على ثورة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال".

#الجهاد الاسلامي #طارق سلمي #الوفد الامريكي #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

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