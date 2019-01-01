لأول مرة منذ تطبيع العلاقات.. إسرائيل ستقيم منظومة سايبر في المغرب

القدس المحتلة / سما /

وقعت المغرب وإسرائيل على اتفاق تعاون في مجال السايبر الدفاعي، ستعمل بموجبه إسرائيل على إقامة منظومة سايبر مغربية، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن التوقيع على هذا الاتفاق جرى الشهر الماضي، وكان في موازاة نشر تقارير صحافية عالمية حول استخدام المخابرات المغربية برنامج "بيغاسوس"، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلي NSO، للتجسس على هواتف نقالة لمعارضي النظام، وكذلك على هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وهذا أول اتفاق من نوعه بين الدولتين منذ توقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات بينهما، وجرى توقيعه خلال زيارة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، للمغرب من أجل الإعداد لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى الرباط، خلال الأسبوع الحالي.

وبحث أوشبيز خطوات ترمي إلى دفع تعاون اقتصادي – تجاري بين الجانبين. ويتوقع أن تزور وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا بربيباي، المغرب في الأسابيع المقبل لترأس وفدا من رجال الأعمال والصناعيين.

ووقع على اتفاق السايبر رئيس منظومة السايبر الإسرائيلية، يغآل أونا، ونظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي. ويقضي الاتفاق بالتعاون في المجالات التشغيلية، الأبحاث والتطوير، التعاون في المعلومات الدفاعية وغير ذلك. وذكرت الصحيفة أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بمساعدة وزارة الأمن الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه يتوفع أن تعلن المغرب عن رفع مستوى مكتبها التمثيلي في إسرائيل إلى مستوى سفارة، بمناسبة مرور سنة على اتفاق التطبيع في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأدت اتفاقية التطبيع إلى ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى المعرب. ووفقا لمعطيات اتحاد مكاتب التجارة الإسرائيلية، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب في النصف الأول من العام الحالي بلغت 13.2 مليون دولار، بينما كان حجمها في الفترة نفسها من العام الماضي 8.1 مليون دولار، و12.4 مليون دولار طوال العام الماضي، وأكثر بـ3.9 مليون دولار من حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب في العام 2019.

واستوردت إسرائيل من المغرب بضائع بمبلغ 6 ملايين دولار خلال النصف الأول من السنة الحالية، و5.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم الاستيراد 10.2 مليون دولار في العام 2020 و9.8 مليون دولار في العام 2019. ولا تشمل هذه المعطيات فرع الخدمات وبضمنه السياحة.

وتشير تقديرات معهد الصادرات الإسرائيلي إلى أن قدرة التصدير الإسرائيلي إلى المغرب هي 250 مليون دولار سنويا، في مجالات الزراعة، تحلية المياه، الرقمنة، والصناعات الذكية كالسايبر والأمن الداخلي وأجهزة صحية رقمية.

ويعتبر فرع السياحة أحد الفروع الأربعة الأكبر في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والمغرب. وقبل أزمة كورونا كان يزور المغرب قرابة 50 ألف مواطن من إسرائيل، ومن شأن تسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين وتسهيلات تأشيرات الدخول أن يزيد هذا العدد.

ومن المقرر توقيع اتفاق آخر، في الأيام القريبة، بين اتحاد مكاتب التجارة الإسرائيلية ووكالة الاستثمارات والتجارة المغربية، ويتوقع أن يزيد استثمارات ودخول شركات إسرائيلية إلى المغرب.