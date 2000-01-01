اسرائيل: صناديق المرضى مستعدة لتسرير 1000 مريض كورونا بحالة خطيرة بالبيوت

القدس المحتلة / سما /

أعلنت صناديق المرضى اليوم، الثلاثاء، أن بإمكانها الاستعداد لتسرير بيتي لألف مريض بكورونا في حالة متوسطة وخطيرة، إضافة إلى 1000 آخرين يمكن تسريرهم في المستشفيات في أنحاء البلاد، معتبرة أنه بذلك ستزداد قدرة استيعاب جهاز الصحة إلى 2000 مريض بحالة خطيرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن المديرة العامة لصندوق المرضى "مكابي"، سيغال دادون – ليفي، قولها إنه "تحدثوا حتى الآن عن 1000 مريض بحالة خطيرة كحط أحمر يحظر الوصول إليه. وتسرير مرضى كورونا بحالة متوسطة وخطيرة في البيت هو الأمر الصحيح بالنسبة للمرضى".

وأضافت أن "هذا يسمح بمضاعفة عدد المرضى الذين بإمكان جهاز الصحة منحهم علاجا. والتسرير البيت يحمي من فرض الإغلاق. وبموجب مصادقة وزارة الصحة، سنتمكن من البدء فورا في اتفيذ وتوسيع التعاون مع مستشفيات أخرى أيضا".

وقال رئيس شعبة الطب في الدائرة الاجتماعية في صندوق المرضى "كلاليت"، د. دورون نيتسر، إنه في حالات كثيرة يفضل الحيز البيتي على التسرير في أقسام المستشفيات ويوفر استجابة أفضل للمعالَجين بمرض كورونا أيضا. والخبرة البالغة التي جمعناها في هذا المجال والشراكة الوثيقة مع الشركات الرائدة في مجالها في البلاد تضمن رعاية مثلى للمرضى وتسهيلا كبيرا لجهاز التسرير في المستشفيات".

ويأتي ذلك على خلفية الارتفاع الكبير، أمس، في عدد المرضى بحالة خطيرة، الذي ارتفع عدد بـ34 مريضا، ووصل إلى 394، ويشكلون 10% تقريبا من المصابين بكورونا. وتوفي 17 مريضا بكورونا، أمس، إضافة إلى 7 مرضى توفوا أول من أمس، ووصل عدد الوفيات إلى 6559 منذ بداية الجائحة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم، إن 9 من بين كل 10 مرضى كورونا بحالة خطيرة هم فوق سن 50 عاما، "وأطلب من جميع مواطني إسرائيل الذين فوق 50 عاما أن يحاذروا بشكل كبير في الأسابيع القريبة".

ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة، اليوم، فإنه سُجلت أمس إصابة 6275 شخصا بفيروس كورونا، إثر إجراء 130 ألف فحص تقريبا، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس إلى 4.84%. وارتفع عدد مرضى كورونا المؤكدين إلى 35,466، بينهم 648 يرقدون في المستشفيات و64 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.