إسرائيل تعتقل امرأة اتهمتها بمحاولة التسلل عبر الحدود السورية

القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش اعتقل، الثلاثاء، امرأة حاولت التسلل الى إسرائيل، عبر الحدود السورية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر "رصدت استطلاعات الجيش امرأة مشتبه فيها، تقترب من الحدود مع سوريا، محاوِلة التسلل إلى داخل إسرائيل".

وأضاف "هرعت قوات الجيش الإسرائيلي للمكان ونقلتها الى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتقوم بالتحقيق معها في المكان".

واستدرك الناطق "لم يكن بحوزة المشتبه فيها أي نوع من السلاح".

ولم يوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي جنسية المعتقلة.