الفنان عيسى يعقوب يقدم لوحة من رسمه للرئيس عباس والشهيد ياسر عرفات

دمشق /سما/

استقبل مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي اليوم الثلاثاء، سفير الفن التشكيلي الفنان عيسى يعقوب، في مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة السورية دمشق.

وسلم الفنان عيسى يعقوب السفير عبد الهادي لوحتين من رسمه لكل من رمز فلسطين الشهيد ياسر عرفات والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وقال الفنان عيسى يعقوب أنا كفلسطيني من واجبي ان أقدم شيء لقضيتي فلسطين وإن رسمي لرموز فلسطين الرمز أبو عمار والرمز أبو مازن الذين يعبرون عن روح فلسطين وصمودها وتقديمها لسيادة الرئيس محمود عباس هو واجبي لأنني كفنان يجب أن أوجه رسوماتي لكل من يعمل لفلسطين.

وأضاف: خاصة إن الرئيس أبو مازن لا يتوانى عن بذل أي جهد من اجل فلسطين ويحاور كل العالم من اجلها رغم الضغوطات التي يتعرض لها إلا انه يحاور بهدوء ويقول للعالم بأسره بان الفلسطيني لايزال موجود على هذه الأرض ويجب ان يأخذ حقوقه.

وتابع: نحن كشعب فلسطين أصبح عددنا 15 مليون بين الداخل والخارج والمرآة الفلسطينية لازالت تنجب الأبطال من أبناء شعبنا، وإن الرئيس أبو مازن مهتم بكل أبناء شعبه في كافة أماكن تواجده وفي مخيمات اللجوء وخاصة مخيم اليرموك الذي لم يتوانى السفير عبد الهادي عن زيارته والاطلاع على احتياجات الأهالي في المخيم، وكل ذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

من جهته عبر السفير عبد الهادي عن خالص شكره وتقديره على هذا الإهداء متمنياً له التوفيق والنجاح فيما يصب في ازدهار الفن التشكيلي الفلسطيني عالمياً، وقدم له مكرمة مالية من سيادة الرئيس محمود عباس.