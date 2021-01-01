عباس زكي خلال تشييع الشهيد الشرفا: بيتا ستنتصر بمقاومتها ووحدتها

نابلس / سما /

شارك آلاف المواطنين ظهر اليوم الثلاثاء، بتشييع جثمان الشهيد شادي الشرفا إلى مسقط رأسه بعد احتجاز جثمانه لمدة أسبوعين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتا جنوب نابلس .

وقال عباس زكي عضو اللجنه المركزية لحركة فتح خلال جنازة الشهيد في كلمة ممثلا عن الرئيس محمود عباس إن بيتا اليوم تسجل اكبر عناصر المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستمرة منذ أكثر من 100 يوم، وها هي اليوم تودع الشهيد شادي الشرفا الشهيد السابع الذي يسقط على جبل صبيح في بيتا ضد الاستيطان الذي هو احد المشاريع الرئسية للحركة الصهيونية .

وحيا عباس نضال بيتا ووحدته الوطنية التى سطرت اروع ملاحم البطولة والنضال بوحده فصائلها ومكوناتها الاجتماعية تحت راية واحده . ودعا عباس إلى استمرار المقاومة حتى دحر الاستيطان من جبل صبيح . ونقل زكي إلى أهالى بيتا تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية .

وشارك آلاف المواطنين بتشييع جثمان الشهيد شادي محمولا على الأكتاف إلى مقبرة القرية ورددوا الشعارات الوطنية وهتفوا للشهيد ودعوا إلى استمرار المقاومة الشعبية .

كما القى محمد دويكات كلمة لجنه فصائل العمل الوطني في بيتا، دعا فيها إلى استمرار المقاومة الشعبية مؤكدا أن بيتا استطاعت استرداد جثمان شادي بفعل المقاومة الشعبية التى استطاعت إجبار الاحتلال على تسليم جثمان الشهيد .

كما شارك أمين سر حركة فتح محمد حمدان وأعضاء من قيادة الإقليم وأعضاء من لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس .