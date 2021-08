بالفيديو: ميسي يصل مطار برشلونة استعدادا للتوجه إلى باريس للانضمام لسان جيرمان

أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى مطار برشلونة قبل التوجه إلى باريس تمهيدا لانضمامه لسان جيرمان.

ونشر رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" وأرفقه بالقول: "ليونيل ميسي هنا في مطار برشلونة مع عائلته. سيكون في باريس بعد ظهر اليوم".

Lionel Messi here at Barcelona airport together with his family. He’ll be in Paris today afternoon. ????✈️ #Messi #PSG@DeporteslaSexta @mariagarridos ???????????? pic.twitter.com/0V7ieWS88X