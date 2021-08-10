بالفيديو: ميسي يصل مطار برشلونة استعدادا للتوجه إلى باريس للانضمام لسان جيرمان

برشلونة/سما/

أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى مطار برشلونة قبل التوجه إلى باريس تمهيدا لانضمامه لسان جيرمان.

ونشر رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" وأرفقه بالقول: "ليونيل ميسي هنا في مطار برشلونة مع عائلته. سيكون في باريس بعد ظهر اليوم".



من جانبها، نشرت أنتونيلا روكوزو زوجه ميسي عبر خاصية "الستوري" بحسابها في "إنستغرام" صورة لها رفقة ميسي في الطائرة، وأرفقتها بالقول: "سنخوض نحن الخمسة معا مغامرة جديدة"، في إشارة لها وميسي رفقة أطفالهما الثلاثة.



ويتوقع وصول ميسي إلى باريس خلال ساعات للتوقيع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.





