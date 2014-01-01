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عاجل.. باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع ميسي

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاجل.. باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع ميسي



وكالات / سما /

أجمعت الصحف العالمية على توصل باريس سان جيرمان لاتفاق نهائي مع ليونيل ميسي، وذلك من أجل التعاقد معه بصفقة مجانية بعد انتهاء ارتباطه ببرشلونة منذ الأسبوع الماضي.

وأعلن برشلونة بشكل رسمي رحيل ليونيل ميسي عن صفوفه يوم الخميس الماضي بسبب فشله في تجديد العقد الذي انتهى في مطلع شهر يوليو الماضي، ثم خرج اللاعب في مؤتمر صحفي يوم الأحد قام خلاله بتوديع اللاعبين والجماهير.

وكان جميع المؤشرات تشير إلى اقتراب ليونيل ميسي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وبالفعل دخل الطرفين في مفاوضات متقدمة خلال اليومين الماضيين، حتى تم التوصل لاتفاق صباح اليوم الثلاثاء، رغم أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن ذلك حتى هذه اللحظة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ليونيل ميسي سيوقع على عقد مع باريس سان جيرمان يمتد لعامين، مع إمكانية التجديد لعام إضافي، وذلك متوقف على رغبة الطرفين في تفعيل هذا البند.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم الأرجنتيني سوف يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات القادمة، لكي يخضع للفحوصات الطبية من ثم يوقع العقد بشكل رسمي، ومن المفترض أن يتم تقديمه في ساحة برج إيفيل كما فعل النادي من قبل مع المهاجم البرازيلي نيمار.

#ميسي #ليونيل ميسي #باريس سان جيرمان #برشلونة

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