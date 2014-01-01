"هيئة الاعتماد والجودة" تدعو الطلبة للتحقق من البرامج الأكاديمية قبل الالتحاق بها

رام الله / سما /

دعت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، الطلبة للتحقق من أن البرامج الأكاديمية التي يرغبون بالالتحاق بها معتمدة لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه "لن تتم المصادقة على أية شهادة من أي برنامج تعليمي غير معتمد لديها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والنظام".

ولفتت إلى أن برنامج بكالوريوس طب الأسنان الذي أعلنت عنه جامعة النجاح الوطنية لا يزال قيد الاعتماد.

ودعت الهيئة، الجامعة لوقف الإعلان والترويج للتسجيل والقبول في البرنامج المذكور، والتواصل مع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لاستكمال إجراءات الاعتماد حسب الأصول المعمول بها لدى الهيئة، حفاظاً على حقوق الطلبة المادية والمعنوية، معبرةً عن اعتزازها بالمستوى الأكاديمي المرموق الذي وصلت إليه جامعة النجاح بين الجامعات العربية والعالمية.